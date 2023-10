Elkann: “La forte passione lega la mia famiglia alla Juventus da 100 anni”

Il Pala Alpitour si è colorato di bianconero, è cominciata la grande festa “Together, a Black & White Show” organizzata per festeggiare il centenario della proprietà della famiglia Agnelli. John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha rilasciato una intervista a Sky Sport: “E’ una serata bellissima, ci sono tantissimi bambini e ragazzi. Sono felice si possa vedere anche a casa perché è un momento forte. Il legame della nostra famiglia esiste da 100 anni. La cosa più importante è la passione, questa passione forte tra la mia famiglia e la Juventus”.

Poi ha proseguito: “La Juventus è un grandissimo amore per tutti noi juventini e anche per tutta la mia famiglia, si tramanda di generazione in generazione ed è legato anche al futuro, alla gioventù”. Infine, sui figli: “Sono in campo anche loro adesso, è difficile non essere distratti. Tutti e due giocano a calcio, anche mia figlia. La Juventus è una parte importante della nostra vita. Stasera è la dimostrazione di quanto la Juventus sia positiva”.

Foto: John Elkann