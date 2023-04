Elkann: “Il calcio europeo non riesce a tenere il passo dei ricavi della Premier. La Serie A è stata triplicata”

John Elkann amministratore esecutivo della Juventus, in una lettera agli amministratori Exor (holding che controlla la Juve), ha parlato del momento del calcio europeo e del paragone con la più ricca Premier League.

Queste le sue parole: “Il calcio europeo continentale non riesce a tenere il passo con il crescente potere finanziario della Premier League, i cui ricavi si prevede supereranno di tre volte quelli della Serie A entro la fine della stagione in corso. Gli effetti di questo predominio si vedono nel mercato dei trasferimenti, che a sua volta è in grado di giocare un ruolo chiave nel successo dei club“.