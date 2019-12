ELEGANZA E DINAMISMO: NICOLUSSI CAVIGLIA, L’EBBREZZA DELLA PRIMA VOLTA

A soli tre giorni dall’ottima pareggio dello Stadium, per il Sassuolo arriva una brutta sconfitta che pone anticipatamente fine all’avventura dei neroverdi in Coppa Italia. Per uno strano scherzo del destino, a firmare la vittoria del Perugia al Mapei è stato proprio un giocatore di proprietà della Juve: Hans Nicolussi Caviglia. Il talentuoso centrocampista classe 2000, infatti, ha firmato il gol del momentaneo 2-0 segnando su punizione quello che è il suo primo gol tra i professionisti.

La storia di un predestinato, quella del giovane Nicolussi Caviglia, nato tra le montagne della Val d’Aosta il 18 giugno 2000, che ha dimostrato di avere la stoffa del campione sin da quando entrò nei Pulcini della Juve dalla Scuola Calcio dell’Aygreville, dove il nonno lo aveva avvicinato al mondo del pallone. Con la sorella ad Amsterdam, il giovane Nicolussi si era appassionato nel frattempo al mito di Cruijff. Centrocampista centrale moderno, box-to-box, Hans Nicolussi Caviglia è dotato di una grande tecnica di base, oltre che essere molto abile in entrambe le fasi di gioco. Elegante nelle movenze, sa distribuire con ordine il pallone, rendendosi pericoloso con delle conclusioni dalla distanza e con precisi inserimenti offensivi. Sa disimpegnarsi bene negli spazi stretti, anche quando è pressato dagli avversari, palesando una buona qualità nel palleggio. Ha una forte personalità, tatticamente può svolgere il ruolo di centrocampista centrale in un 4-2-3-1, come anche la mezzala in un 4-3-3.

Nell’avventura in bianconero, Hans ha conseguito la maturità allo Juventus College facendo tutta la trafila nelle giovanili e nelle nazionali fino alla chiamata di Allegri e l’esordio in Serie A l’8 marzo 2019. Poi altre convocazioni in Champions e persino la chiamata del ct azzurro Roberto Mancini per uno stage a Coverciano della Nazionale maggiore, al punto che tanti addetti ai lavori lo ribattezzano ‘il nuovo Marchisio’. Ora l’avventura in B in prestito alla corte di Oddo, un’esperienza iniziata nel migliore dei modi con 8 presenze a referto, impreziosite da 2 assist e un gol – la splendida punizione che ha steso il Sassuolo – il suo primo sigillo tra i professionisti. In attesa di tornare alla Juve, il giovane Nicolussi Caviglia pensa a portare in alto il Perugia. Le premesse ci sono tutte.

Foto: Instagram personale Nicolussi Caviglia