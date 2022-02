Elanga da record: suo il 500° gol del Manchester United in Champions

Il Manchester United ha da poco concluso la partita contro l’Atletico Madrid, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il pareggio definitivo firmato da Elanga, però, non vale solo ai fini del risultato: il gol siglato dal numero 36, entrato in campo cinque minuti prima al posto di Rashford, è anche il 500° gol dei Red Devils nella competizione (contando anche gli anni di Coppa dei Campioni). Lo United è la quarta società ad aver segnato più reti in Champions League, dietro solamente a Real Madrid (1001), Bayern Monaco (760) e Barcellona (624).

Foto: Twitter Manchester United