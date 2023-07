El Tata Martino: “Non ero stato un giocatore del Barça, né del Boca o del River, e ho finito per pagare un prezzo alto per la mia inesperienza”

In un’intervista rilasciata a Catalunya Radio, il Tata Gerardo Martino, allenatore dell’Inter Miami, ha ricordato quanto sia stata difficile quella stagione e ha parlato anche di cosa si aspetta per il futuro: “Non ho avevo capito in modo adeguato cosa significasse allenare il Barça e per questo ho pagato un prezzo alto. È stato l’anno più duro della mia carriera: non ero a conoscenza di tutto ciò che comportava questa sfida. Non ero stato un giocatore del Barça, né del Boca o del River , e ho finito per pagare un prezzo alto per la mia inesperienza”.

In Flirdina Martino ritroverà Messi, Jordi Alba e Busquets, che ha avuto a Barcellona: “SIamo a metà stagione, con una rosa da modificare e l’entusiasmo che ha generato l’arrivo di Messi. Dobbiamo finire di ricostruire la squadra e darle una forma calcistica. Iniesta? È uno dei migliori giocatori e delle migliori persone che abbia mai allenato. Non c’è altro da dire”.

Foto: sito Inter Miami