El Shaarawy: “Voglio tornare in Nazionale”

A meno di una settimana dalla finale di Budapest, la Roma continua nel suo programma di allenamenti in vista del finale di stagione. Nel Media Day di Trigoria i protagonisti giallorossi si sono espressi sugli obiettivi della squadra. Tra questi anche Stephan El Shaarawy che ha elogiato il carisma del suo allenatore: “Mourinho è speciale, è un vincente. Cerca di trasmetterci la sua mentalità in ogni gara, soprattutto nelle partite più difficili. Riesce a farti tirare fuori qualcosa in più nei momenti delicati. Credo che questo abbia fatto la differenza nella sua carriera”. Chiari gli obiettivi della Roma, anche a livello personale El Shaarawy ha voluto esprimere le sue ambizioni: “Tengo tantissimo alla maglia della Nazionale. Tornare in azzurro è uno dei miei obiettivi, ma adesso penso alla finale. Del mio rinnovo contrattuale si discuterà a fine stagione”.

Foto: Roma Instagram