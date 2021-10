El Shaarawy uomo di coppa, i suoi numeri fanno ben sperare i tifosi della Roma

Stephan El Shaarawy continua a dimostrarsi un giocatore infallibile in ambito europeo. Con il gol messo a segno ieri nella sfida contro lo Zorya, l’attaccante giallorosso ha segnato almeno un gol in quattro delle ultime cinque uscite nelle coppe internazionali. Rispetto alla scorsa stagione con l’arrivo di Mourinho il Faraone sta infatti trovando maggiore spazio. Finora sono quattro i centri messi a segno dall’inizio della stagione, di cui due in Conference League. Numeri che fanno ben sperare tutto il popolo romanista che non ha mai smesso di supportare il giocatore ligure, aspettandosi sempre molto da lui.

FOTO: Twitter Roma