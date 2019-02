El Shaarawy: “Stagione importante, voglio riprendermi la Nazionale. Alla Roma…”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn in vista della sfida contro il Frosinone: “Stagione della maturità? Non voglio dirlo, per scaramanzia, perché il calcio mi ha insegnato che un giorno sei un fenomeno e il giorno dopo sei in fondo al baratro. Nel calcio le cose cambiano molto in fretta. Io la pressione me la sono sempre messa addosso da solo, sono sempre molto esigente nei confronti di me stesso. Il fatto di sentirmi più tranquillo quest’anno mi ha aiutato. Oggi punto molto sulla professionalità, alla Roma prendo ad esempio Kolarov e De Rossi, hanno una grande esperienza, ma sono sempre i primi a presentarsi in palestra al mattino. Io sempre ritenuto cruciale ogni anno della mia carriera. Ogni anno ti devi confermare e dare una svolta. La mia carriera è sempre stata un po’ così, il problema è sempre stato la continuità ma quest’anno penso di averla ritrovata. Questa stagione è comunque un importante. Il mio obiettivo è riprendermi la Nazionale”.

Foto: Twitter ufficiale Roma