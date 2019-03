El Shaarawy: “Quanta fatica, ma vittoria meritata. La fascia da capitano? Un onore”

Stephan El Shaarawy, grande protagonista nella vittoria della Roma sull’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara dell’Olimpico: “Tanta fatica, abbiamo portato a casa una partita molto difficile, ma contavano i tre punti. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, ovvero cuore, cattiveria e determinazione e l’abbiamo fatto. Sono tre punti meritati. Il gol? Importante per la continuità che sto avendo ma soprattutto per la squadra. Siamo tutti soddisfatti. Dobbiamo affrontare gara per gara con grande tenacia come abbiamo fatto oggi. La fascia da capitano? E’ stato un onore portarla anche solo per dieci minuti”.

Foto: Twitter ufficiale Roma