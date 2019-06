El Shaarawy: “Non me la sento di lasciare l’Europa, voglio giocare nel calcio più importante”

“Non me la sento di lasciare l’Europa”, parola di Stephan El Shaarawy. L’attaccante della Roma ha detto no alle sirene cinesi e ha giustificato così la sua scelta ai microfoni di Repubblica.it: “Ho ancora voglia di giocare nel calcio più importante. È troppo presto, a nemmeno 27 anni, per fare una scelta così drastica”, ha chiuso El Shaarawy.

Foto: Twitter ufficiale Roma