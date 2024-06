El Shaarawy: “Nessuna squadra è contenta di giocare contro l’Italia. Vogliamo arrivare fino in fondo”

Stephan El Shaarawy, esterno della Roma e della Nazionale italiana ha parlato oggi in conferenza stampa. Diversi i temi affrontati dal classe 1992, di seguito le sue parole:

Sul finale di Lipsia: “Sicuramente una grande emozione perché, comunque, un gol al 97′ ti dà grande gioia. Poi è stato il gol della qualificazione, per cui eravamo contenti. Ci ha dato consapevolezza che questa squadra non molla mai, fare gol nel recupero può essere anche una qualità e noi siamo stati bravi a farlo. Non è stata una partita eccezionale dal punto di vista della qualità, però c’è stato grande impegno da parte di tutti ed è stata una qualificazione secondo me meritata“. Sulle critiche : “Penso che ci sia grande aspettativa, pressione, perché siamo una squadra forte. Può arrivare fino in fondo, l’Italia è campione in carica e ci sono grandi pressioni come è giusto che sia. Abbiamo grandi responsabilità, ma questa squadra è fatta di grandi uomini che sanno fare gruppo e gioire e soffrire insieme. Siamo una nazionale di grande qualità che può fare bene, l’abbiamo dimostrato nella prima partita, nelle altre due potevamo fare meglio per qualità e coraggio, però penso che è una squadra che può dire la sua. Dobbiamo avere l’ambizioni di essere protagonisti”. Poi prosegue: “Secondo me nessuna squadra è contenta di giocare contro l’Italia, perché si è visto che ha una storia calcistica, è campione in carica e non è mai semplice giocare contro di noi. Si è visto contro la Croazia, è una squadra che non molla e che cerca di far gol e imporsi sempre col proprio gioco. Abbiamo cercato di farlo anche contro la Spagna, consapevoli di poter trovare delle difficoltà, poi loro sono stati più bravi, ma la nostra ambizione deve essere quella: giocare a viso aperto contro tutte le nazionali. Faremo lo stesso anche contro la Svizzera, il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo”.

Foto: instagram El Shaarawy