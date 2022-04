El Shaarawy: “Meritavamo qualcosa in più. Non molliamo mai, siamo sulla strada giusta”

Il gol di El Shaarawy ha salvato nel finale Mourinho. L’egiziano a Dazn ha commentato il pari di Napoli: “La strada è quella giusta, una partita tosta. Meritavamo qualcosa in più. Se giochiamo con questo spirito possiamo andare lontano. Noi non molliamo mai. Un segnale positivo. Il gol è sempre importante per tutti. Ti dà quella fiducia che quando non giochi ti manca. Contento del risultato ma meritavamo di più. Un pari che ci dà fiducia. Quarto posto? Finchè la matematica non ci condanna non ci pensiamo e ci crediamo”.

FOTO: Twitter Roma