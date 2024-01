El Shaarawy: “Ho sempre avuto grande stima di De Rossi. E ne ho ancora di più adesso”

E’ tutto pronto per il fischio d’inizio di Salernitana-Roma all’Arechi: nell’immediato pre partita Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare il momento in casa giallorossa. Non poteva mancare un commento sul nuovo tecnico Daniele De Rossi: “La Nazionale? Sicuramente è un mio obiettivo, avevo già ritrovato la maglia ma la continuità è una cosa che ricerco sempre. Il ruolo di esterno di attacco è quello che preferisco, anche se all’occorrenza faccio anche altri ruoli senza nessun problema. Trovandomi vicino alla porta ho sicuramente più occasioni, e i numeri sono diversi. Oggi a prescindere dal ruolo e dall’individualità, sarebbe importantissimo per noi portare a casa i tre punti.”

Su De Rossi: “L’ho sempre ammirato, anche da compagni di squadra, ho sempre avuto grande stima di lui e ne ho ancora di più adesso. E’ in un altro ruolo ma ha comunque mantenuto quell’atteggiamento da fratello maggiore. E’ un onore e speriamo di fare bene per noi ma soprattutto per lui”.

Infine, su Angelino: “Sono contento che arrivi, è un giocatore di qualità con un ottimo piede. Mi auguro che possa darci una mano.”

Foto: Instagram Roma