El Shaarawy: “Giunge al termine una stagione al di sotto delle aspettative. La voglia di tornare era tanta”

Stephan El Shaarawy, attaccante tornato alla Roma nella sessione di gennaio dopo l’esperienza in Cina, ha commentato così sul suo profilo Instagram la stagione appena terminata: “Giunge al termine una stagione molto complicata e al di sotto delle aspettative. Tanta era la voglia di tornare quanto quella di fare il meglio per questa squadra e raggiungere obiettivi più importanti. Purtroppo non è andata come tutti speravamo.. ma sicuramente per me questo gol e questa qualificazione sono un principio fondamentale per iniziare la nuova stagione con grande convinzione e consapevolezza, sperando di ritrovarvi il prima possibile insieme a noi nel nostro stadio! DAJE ROMA”.

Foto: Twitter Roma