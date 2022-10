El Shaarawy: “Giovedì sarà come una finale. Ringraziamo i tifosi arrivati fin qui”

Stepahn El Shaarawy, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’Helsinki.

Queste le sue parole: “Il gol? L’importante è che la palla sia entrata e che abbiamo vinto. Serve a poco a livello di classifica perchè dobbiamo vincere contro il Ludogorets ma l’importante era guadagnare i tre punti per noi, per il morale e per i tifosi che sono venuti qui a sostenerci. Una vittoria importante per tutti quanti.”

Giovedì è una finale? “Assolutamente sì, come sempre cerchiamo di fare risultato e giovedì sarà fondamentale vincere. Ci faremo trovare pronti, c’è il Verona prima, ma la vittoria di stasera ci dà fiducia perchè vincere aiuta a vincere. Giovedì sarà una battaglia.”

Sul momento: “In una grande squadra ogni giocatore, che parta dall’inizio o entri dopo, deve fare la differenza perchè solo così si possono raggiungere traguardi. E’ importante la dedizione e oggi si è visto da parte di tutti, ci siamo meritati questa vittoria.”

Foto: twitter Roma