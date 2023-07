El Shaarawy: “Ci aspetta una stagione dura. Bisogna arrivare al meglio per l’inizio del campionato”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo queste settimane di ritiro e amichevoli pre stagionali. Ecco le sue parole: “Il ritiro sta procedendo bene. Stiamo lavorando forte con grande serietà. Ci aspetta una stagione dura. Vogliamo fare bene ed arrivare al meglio all’inizio del campionato. Segnare è sempre bello ma ora l’obiettivo è trovare la forma migliore per tutti e arrivare al meglio all’inizio del campionato. Vogliamo fare bene bene sia in Europa, sia in campionato, in tutte le competizioni”.

Foto: twitter Roma