El Shaarawy apre, Caldirola risponde: parità tra Monza e Roma. Giallorossi a pari punti con Milan e Atalanta

Parità all’U-Power Stadium tra Monza e Roma: 1-1. Partono forte gli uomini di Raffaele Palladino, ma Mota trova le manone di Rui Patricio a sbarrargli la via del gol. Al 14′ arriva la risposta giallorossa, Pellegrini trova Solbakken ma il norvegese tarda per pochi istanti all’appuntamento col pallone. Izzo respinge ed allontana la minaccia. L’episodio chiave di questa prima frazione di gioco arriva al 24′ con la rete di El Shaarawy, propiziata da un grosso errore di Di Gregorio in fase di costruzione dal basso. La Roma continua con il pressing altissimo, il Monza prova a reagire. E al 40′ arriva la rete del pareggio firmata da Caldirola con una grande gol al volo su punizione calciata da Rovella. Dopo un primo tempo vivace anche sotto il punto di vista delle occasioni da gol, nella ripresa vince la lotta agonistica sullo spettacolo. Solo due le occasioni da rete, una per parte, con Carlos Augusto e Pellegrini. Nel finale espulso Celik per doppia ammonizione. Termina così 1-1 all’U-Power Stadium, la Roma sale a quota 58 punti insieme ad Atalanta e Milan.

Foto: Instagram Monza