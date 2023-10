El Shaarawy: “A Wembley per vincere. Giocheremo a viso aperto, siamo l’Italia”

L’esterno della Nazionale, Stephan El Shaarawy, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della sfida di Wembley tra Inghilterra e Italia, con Luciano Spalletti che lo ha scelto tra i titolari in una gara fondamentale per il percorso di qualificazione a Euro 2024: “È una grande emozione essere tornato in Nazionale. Ho trovato un gruppo stupendo che già conoscevo e oggi l’obiettivo è quello di vincere, siamo venuti qui per questo. Giocheremo a viso aperto, siamo l’Italia. Può valere la qualificazione e vogliamo fare una grande partita”.

Poi ha proseguito: “Cosa posso dare alla Nazionale? Ho più esperienza, mi sono adattato a più ruoli e posso dare anche su quell’aspetto. Dobbiamo mettere in campo qualità, personalità e carattere. Cercheremo di fare una grande partita sotto tutti i punti di vista”.

Foto: Instagram El Shaarawy