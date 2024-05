EL KAABI, IL BOMBER DELL’OLYMPIACOS CHE SOGNA LA CONFERENCE LEAGUE

L’Olympiacos ha trovato il suo trascinatore per coronare il sogno di approdare in finale di Conference League. Si tratta di Ayoub El Kaabi, attaccante che ha travolto con tre gol l’Aston Villa nella semifinale d’andata giocata giovedì scorso. La sua è stata la prima tripletta di un giocatore di nazionalità marocchina in una competizione europea. Nato a Casablanca il 26 giugno 1993, El Kaabi si forma calcisticamente in patria, dove muove i primi passi nel campionato cadetto marocchino, con la maglia de Racing Casablanca, squadra dove milita dal 2012 al 2017. Nell’ultima annata il club centra la promozione in massima serie. Divisione dove El Kaabi giocherà nella stagione successiva, ma in un club diverso, il Berkane, con il quale mette a referto 23 gol in campionato, in 38 presenze. Nel 2018 viene ingaggiato dai cinesi dell’Hebei, trasferendosi in Cina. Nonostante le nove reti messe a segno nella Chinese Super League, El Kaabi fa ritorno in Marocco l’anno successivo, tornando nella sua città natale, stavolta, però, per giocare con uno dei club più titolati del Marocco e dell’intera Africa: il Wydad Casablanca. I due anni successivi, in cui conquista il posto da titolare inamovibile e l’amore dei propri tifosi a suon di gol , gli valgono la prima chiamata in Europa, quando i turchi dell’Hatayspor lo notano e decidono di acquistarlo. L’esperienza in Turchia, però, nonostante il buon bottino di 26 gol segnati in 55 presenze non si chiude nel migliore dei modi per via del terremoto nella notte tra il 5 e 6 febbraio 2023, che obbligherà il club ad ritirarsi dal campionato. Ayoub , a distanza di un mese da quell’evento tragico, si trasferisce in Qatar, all’Al-Sadd, dove però rimarrà per soli 6 mesi. In questi ultimi anni El Kaabi entra meritatamente anche nel giro della nazionale marocchina, prendendo parte alla spedizione in Russia, in occasione dei Mondiali 2018, ed alla Coppa d’Africa 2021, ma dovendo rinunciare alla storica cavalcata nella Coppa del Mondo 2022, che ha visto il Marocco chiudere la rassegna iridata al quarto posto. Il CT dei Leoni dell’Atlante Walid Regragui, infatti, ha deciso a sorpresa di non portarlo in Qatar per scelta tecnica. La breve parentesi qatariota dell’attaccante termina quando arriva la seconda chiamata in Europa, proveniente dall’Olympiacos. Nella squadra greca, agli ordini del tecnico spagnolo José Luis Mendilibar, il 30enne sta vivendo la sua miglior stagione, con uno score di ben 30 gol stagionali in 45 presenze collezionate tra tutte le competizioni, in un’annata che vede il club del Pireo ancora in corsa per il titolo nazionale nelle ultime giornate di campionato e reduce dal clamoroso successo sui Villans in Conference, che fa legittimamente sognare l’approdo alla finale del torneo, che si terrà proprio ad Atene. Un sogno che può tramutarsi in realtà grazie alla prestazione superlativa della punta marocchina. Adesso manca solo l’ultimo passo.

Foto: Instagram El Kaabi