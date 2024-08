El Chiringuito: Omorodion torna all’Atletico, il Chelsea torna di nuovo su Osimhen

La vicenda Victor Osimhen potrebbe avere novità importanti nella prossime ore. Stando quanto riportato da El Chiringuito, l’affare Omorodion tra l’Atletico Madrid e il Chelsea è sul punto di sfumare. E a questo punto secondo gli spagnoli per i Blues la priorità in attacco è Victor Osimhen. I Blues hanno modificato i termini dell’affare e l’Atletico non è più stato alle nuove condizioni. Al Chiringuito non hanno dubbi: il Chelsea ha cambiato le condizioni dell’operazione e ha dirottato le sue attenzioni sul nigeriano del Napoli. Il Chelsea ora torna con forza su Victor Osimhen.

Foto: Instagram Osimhen