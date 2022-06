El Chiringuito: Neymar offerto al Barcellona

Dalla Spagna si apre l’ipotesi di un ritorno di Neymar al Barcellona. Stando a quanto riportato da El Chiringuito TV, l’agente Pini Zahavi avrebbe offerto il brasiliano ai blaugrana per 50 milioni. Al momento, O’Ney non sembra essere una priorità per il Barcellona che, prima di valutarne il possibile ritorno, avrebbe intenzione di provare a mettere sotto contratto Robert Lewandowski, primo vero obiettivo per rinforzare l’attacco della squadra di Xavi. In ogni caso, quello che rimane, è che il giocatore che sembrava praticamente blindato dal club parigino, potrebbe davvero lasciare la Ligue 1 per trovarsi un’altra squadra.

Foto: Twitter PSG