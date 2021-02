El Chiringuito: “Nessuna possibilità che Sergio Ramos rimanga”

“Nessuna possibilità che resti”. Questo il sunto di quanto riportato dalla trasmissione El Chiringuito in merito a Sergio Ramos e il Real Madrid. L’emittente sembra avere le idee chiare sul futuro del capitano dei blancos, che dopo il faccia a faccia sembra aver ribadito più volte la sua intenzione a lasciare la capitale spagnola e non rinnovare il contratto in scadenza. L’unica domanda da porsi ora è quando uscirà allo scoperto e dove andrà. A seguito delle enormi perdite causate dal Covid-19, il club spagnolo non può offrire la stessa cifra al giocatore e, anzi, ha chiesto un taglio del 10% non accettato da Ramos, che da gennaio è libero di trattare con qualunque altro club.

💣 “RAMOS SE VA” 💣 ‼️ “No veo NINGUNA POSIBILIDAD de que RAMOS se QUEDE” ‼️ 🚨 ¡ATENCIÓN a @jpedrerol en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/BhPBlGGYkd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 15, 2021



Foto: Twitter personale