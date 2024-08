El Chiringuito: il Manchester City trova l’accordo con Luis Diaz. Pronti 70 milioni per il Liverpool

El Chiringuito Tv lancia una vera e propria bomba di mercato: accordo tra Luis Diaz e il Manchester City per i prossimi cinque anni. I Citizens, dopo la cessione di Julian Alvarez all’Atletico Madrid per 75 milioni di euro più bonus, sarebbero pronti – secondo El Chiringuito – a mettere sul piatto 70 milioni di euro per convincere il Liverpool a cedere uno dei suoi calciatori migliori. Intanto il club allenato da Guardiola si sarebbe portato avanti con i discorsi con l’esterno offensivo colombiano, con il quale sarebbe stata raggiunta un’intesa di massima per un quinquennale. Resta da capire se il Liverpool è disposto ora a cedere Luis Diaz e soprattutto se è disposto a lasciarlo a una diretta concorrente per il titolo in Premier League.

Foto: luis diaz twitter personale