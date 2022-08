El Chiringuito: “Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli”

Negli ultimi giorni, è rimbalzata da più parti l’indiscrezione secondo cui Cristiano Ronaldo potesse tornare in Serie A, in particolare tra le fila del Napoli. Sull’argomento si era espresso anche Luciano Spalletti in conferenza stampa, sottolineando l’assenza di una trattativa in corso per il trasferimento. Edu Aguirre, popolare giornalista spagnolo del Chiringuito TV e amico del portoghese, ha annunciato: “Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli“.

Foto: Twitter Manchester United