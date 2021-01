El Chiringuito: “Ramos ha comunicato al Real che non rinnoverà il contratto”

Rivelazione di “El Chiringuito” sul futuro di Sergio Ramos. Secondo l’emittente spagnola mercoledì scorso Sergio Ramos ha incontrato Florentino Perez manifestando la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza con il Real. Il difensore ha comunicato che ascolterà altre proposte, in questa quella del Paris Saint-Germain.

Foto: futbolbancos