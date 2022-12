EL CHADAILLE BITSHIABU, IL GIOVANE GIGANTE DEL PSG

Nella partita vinta per 2-1 dal Paris Saint–Germain contro lo Strasburgo, Galtier ha lanciato dal 1′ El Chadaille Bitshiabu, difensore nato nel 2005. Il francese aveva già fatto la prima presenza sia in Ligue 1 che in Coppa di Francia con i parigini, ma mai dal primo minuto.

Difensore centrale dal fisico imponente: 196 centimetri per ben 100 kg. Difensore moderno che fa del gioco aereo il suo punto di forza. Bravo tecnicamente e molto preciso nei passaggi, è spesso chiamato a trasformarsi in regista arretrato.

Nasce a Villeneuve-Saint Georges il 16 maggio 2005. Inizia a giocare a sei anni e a dodici è alto quasi il doppio rispetto suoi compagni toccando i 190cm di altezza. Un’altezza che ha fatto dubitare qualcuno dell’autenticità della sua carta d’identità. Cresce nell’US Saint-Denis, passa al Boulogne–Billancourt e dopo una sola stagione viene preso dal PSG. A 14 anni Bitshiabu gioca già con gli U17. Un anno dopo integra il gruppo degli U19 e quest’estate ha fatto tutta la preparazione estiva insieme alle stelle della prima squadra allenata da Pochettino, giocando le ultime quattro amichevoli prestagione da titolare. Ogni anno un salto di categoria.

Il suo debutto nella scorsa Coppa di Francia all’età di 16 anni e 213 giorni contro il Feignies Aulnoye lo aveva reso il più giovane esordiente nella storia del PSG. Record poi infranto da Warren Emery-Zaire nella prima partita di Mbappé e compagni nella Ligue 12022/23.

Con lo Strasburgo ha impressionato Galtier, tanto che il tecnico del club parigino ha chiuso all’arrivo di un altro difensore centrale durante il post partita. E chissà se la sfida di mercoledì non sia stata la promozione definitiva di Bitshiabu all’interno delle rotazioni del PSG…

Foto: Instagram Bitshiabu