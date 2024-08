El Bilal Touré riparte da Stoccarda, la Dea non è stata con lui

Una trattativa impostata da giorni e che si avvia alla definizione. El Bilal Touré si avvia a diventare un nuovo attaccante dello Stoccarda, operazione complessiva da circa 25 milioni se dovesse scattare l’obbligo di riscatto. La Dea non è stata con lui, ovviamente non ci riferiamo all’Atalanta che aveva fatto uno sforzo importantissimo di circa 30 milioni appena la scorsa estate per regalarlo a Gasperini. La Dea è quella bendata, la fortuna che non ha avuto per il grave infortunio che ha subito quasi subito e che ha condizionato l’intera stagione. Adesso lo Stoccarda per ripartire e per confermare le sue qualità, nella speranza che stavolta la Dea (bendata) sia completamente completamente dalla sua parte.

Foto: Instagram Touré