EL BILAL TOURÉ, MUSCOLI E SENSO DEL GOL IN ORBITA ATALANTA

L’attacco dell’Atalanta è piena balia del mercato: Rasmus Hojlund è nel mirino del Manchester United che, dopo aver chiuso Onana, ha l’obiettivo di portare il danese alla corte di ten Hag. Ma anche Duvan Zapata e Luis Muriel (occhio alle piste arabe) potrebbero lasciare Bergamo durante questa sessione di calciomercato. Ed ecco che entra in gioco la lungimirante programmazione che ha caratterizzato gli ultimi anni dell’Atalanta. Infatti, i nerazzurri hanno già mosso passi importanti El Bilal Touré, centravanti maliano classe 2001 di proprietà dell’Almeria.

Alto 1.85 cm, è un calciatore molto versatile, in quanto può giocare sia come prima punta ma anche da esterno. Il classe 2001 è dotato di un fisico potente e di una buona tecnica, e specialmente in campo aperto riesce a far male alle difese avversarie grazie alle sue accelerazioni. In questa stagione ha realizzato 7 reti in 21 presenze in Liga.

Nato ad Adjamè in Costa d’Avorio il 3 ottobre 2001, El Bilal Touré è cresciuto nelle giovanili dell’Ivoire Academie, prima di passare allo Stade Reims il 3 gennaio del 2020. Inizialmente aggregato alla formazione B, ha siglato due gol in due partite conquistando subito la promozione in prima squadra. Il suo debutto in Ligue 1 è arrivato contro l’Angers dove riesce subito ad andare a segno su calcio di rigore nella vittoria rotonda del Reims per 4-1. Dopo due anni in Francia, è passato la scorsa estate all’Almeria dove è riuscito a trovare un pò di spazio siglando 7 gol in 21 presenze e risultando decisivo per l’ultima salvezza conquistata dalla formazione andalusa.

Adesso nel suo futuro potrebbe esserci una nuova avventura in Italia: è la prima scelta dell’Atalanta. Ma prima occorre aspettare l’uscita di uno dei tre tenori dell’attacco orobico.

Foto: El Bilal Instagram