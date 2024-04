Ekuban spreca, reti inviolate tra Genoa e Lazio all’intervallo. Infortunio per Lazzari

Termina 0-0 la prima frazione di gioco al Ferraris tra Genoa e Lazio. La prima occasione della gara arriva dopo appena 4′, ma il tiro di Ekuban trova solo l’esterno della rete. Al 13′ ci riprovano i padroni di casa dopo una grande azione manovrata e rifinita dal tentativo di Retegui dopo la sponda volante di tacco di Gudmundsson. Con il passare dei minuti la Lazio alza il proprio baricentro, il Genoa cerca di colpire in contropiede sfruttando il dialogo tra Gudmundsson-Retegui-Ekuban. Al 26′ ci prova Felipe Anderson dalla distanza ma il tiro del brasiliano si spegne di poco sul fondo. Al 36′ Tudor è stato costretto a effettuare il primo cambio: problema fisico per Lazzari, al suo posto Hysaj. Al 43’ Casale si avventura in un dribbling rischioso su Retegui a centrocampo ma si allunga troppo il pallone. Il centravanti del Grifone lo recupera e prova a superare Mandas con una conclusione dalla lunghissima distanza cogliendo solo il fondo. Sul ribaltamento di fronte un flipper in area rossoblu libera Castellanos sul vertice sinistro dell’area piccola ma l’attaccante, invece che calciare, cerca a rimorchio un compagno che non c’è. In pieno recupero arriva l’occasione più grande della prima frazione di gioco con Ekuban che scappa alla difesa biancoceleste, ma il suo diagonale esce a pochi centimetri dal palo.

Foto: Instagram Genoa