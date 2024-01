Ekuban: “Se stoppi in area perdi un tempo di gioco, così ho calciato al volo. Ringrazio Gilardino”

Caleb Ekuban ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria del Genoa, grazie alla sua rete che ha portato il 2-1 finale: “Mi è arrivata una grandissima sponda da Retegui. In area di rigore perdi un tempo di gioco se stoppi, così mi sono coordinato e ho calciato al volo. Ripagare così Gilardino mi fa felice, lo ringrazio tanto per la fiducia. Sono subentrato e ho fatto quello che chiede il mister, sono sempre concentrato. Atteggiamento diverso nel secondo tempo, stavamo perdendo tutti i contrasti e siamo riusciti a portare rabbia agonistica nel secondo tempo. Si parte sempre dalla salvezza, mentre il campionato va avanti provi ad alzare l’asticella. Dedico il gol a mio figlio che non ha potuto essere qui”.

Foto: Instagram Genoa