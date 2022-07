EKITIKE, UNA STELLINA TRA I GIGANTI

Hugo Ekitike è la nuova scoperta del PSG. Annunciato ieri sera dal club campione di Francia (affare da 30 milioni più bonus), il classe 2002 si è trasferito in capitale dopo una buona stagione al Reims. Attaccante moderno, come detto 20 anni, altezza imperiosa, 190 cm di fisico e vero killer instinct sotto porta. Si può dire, un gigante tra i giganti.

Cresciuto a Reims, nella scorsa stagione, la prima da titolare con il club francese, ha collezionato 24 presenze in Ligue1 condite da 10 gol. Ovviamente il tempo e la sua nuova squadra lo aiuteranno anche in questo percorso che porterà Ekitike alla maturazione completa.

Ha un gran talento, che può essere certamente dalla sua, ma alcuni limiti.

Nonostante la giovane età e il fisico imperioso l’attaccante francese pecca in alcuni casi di nervosismo. Nella scorsa stagione infatti ha saltato ben cinque partite per aver rimediato due cartellini rossi, spesso per proteste contro gli arbitri, o per tentativi di risse con gli avversari.

Il carattere non gli manca di certo, se così si può dire. Può sembrare un calciatore spocchioso, arrogante per la giovane età. In realtà non è così. È un ragazzo timido che fino a qualche tempo fa andava a piedi allo stadio per giocare le partite, inseguendo un sogno. Diventare come Messi o Mbappé.

Quel sogno è divenuto realtà e Ekitike giocherà con i tre calciatori da lui considerati più forti: Neymar per la classe e la personalità, Mbappé perché è sempre stato il suo idolo fin da bambino e poi Messi perché è il calciatore più forte del mondo (aggettivi questi, utilizzati dal giocatore).

Cresciuto nelle giovanili del Reims, Ekitike si è avvicinato alla prima squadra nel 2020-21, quando ha esordito a 17 anni in Ligue1. Nel gennaio 2021, il Reims l’ha girato in prestito ai danesi del Vejle, con cui disputa undici partite realizzando tre gol.

Ma, come detto, la scorsa stagione è stata la consacrazione per il giovane attaccante, con 11 gol, 10 dei quali in Ligue 1, per contribuire alla salvezza del Reims. Nonostante le buone qualità, ha disputato solo 6 presenze con la Nazionale francese Under 20, con l’Under 21 transalpina che comunque è in procinto ora di convocarlo per la prima volta a settembre.

Insomma sotto la torre Eiffel è sbarcato un nuovo talento, pronto a sbocciare definitivamente. Sarà una stagione dove magari Ekitike faticherà a trovare spazio, visto il potenziale offensivo dei campioni di Francia, ma sarà una stagione dove potrà crescere a dismisura le sue qualità.

Foto: Twitter PSG