Ekitike: “Sogno il Chelsea. Kolo Muani? Ottimo giocatore, ma il PSG non è adatto a tutti”

Nessuno come Hugo Ekitike può comprendere quanto difficile possa essere ambientarsi nel PSG e fare i conti con le pressioni che generano un club così prestigioso. Oggi Ekitike, dopo due anni ai parigini, si è riscoperto nel Francoforte, squadra in cui sta riuscendo a imporsi con ottime prestazioni. Non si può dire lo stesso di Kolo Muani al PSG, acquistato per 90 milioni di euro dal Nantes nel 2023 dopo un’ottima esperienza proprio al Francoforte. Qui di seguito le sue parole su Eurosport.

“Giocare per il PSG è un qualcosa di speciale, ma questo club non è necessariamente adatto a tutti. Tutti sono in discussione. Nessuno sa cosa sta passando.. ma ovviamente tutti sappiamo che è un ottimo giocatore “.

Parla poi del sogno di vestire la maglia del Chelsea: “Ovviamente è nel profondo della mia mente. Mi dico perché no. So che devo mettermi alla prova, è qualcosa che va guadagnato. Ma è consentito avere grandi obiettivi ”.

Foto: Instagram Eintracht