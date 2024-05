Ekitike: “Quest’estate guarderò gli Europei da casa, ma sogno di giocarli con la Francia”

Hugo Ekitike sogna la Nazionale francese. Intervenuto ai microfoni della Bild ne ha così parlato: “Quest’estate guarderò gli Europei in TV durante le mie vacanze, questo è sicuro – ha esordito il calciatore -. Ma se più avanti avrò la possibilità di mostrare le mie qualità qui, a Francoforte, il mio sogno di giocare per la Francia potrà realizzarsi. Non mi pongo alcun limite – ha proseguito Ekitike -. Naturalmente posso ancora migliorare”.

Foto: Instagram Eintracht