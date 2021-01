Ekdal sul rinnovo: “Ogni giorno che passo alla Samp sono felice, non ho avuto dubbi”

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria che ha appena prolungato il suo contratto fino al 2022, ha parlato così al sito ufficiale del club blucerchiato dopo la firma: “Sono al mio terzo anno qui, sto benissimo con società, compagni e staff. Ogni giorno ho il sorriso e sono felice. Questo è un club importante, sono contento di vestire questa maglia e spero di restare a lungo. Quando la società mi ha proposto il rinnovo ho detto subito sì, non ho avuto dubbi. Sono maturato come uomo qui a Genova, è nata la mia prima figlia e presto nascerà anche la seconda. Ricorderò per sempre Genova per questo. Mi sento importante per la squadra, gioco sempre e ho tante responsabilità. Ho esperienza e mi sento importante, provo a guidare la squadra e ad aiutare i giovani. È bellissimo avere compagni del nord Europa, posso parlare anche un po’ la mia lingua. Sono contento per i gol fatti finora ma il mio lavoro non è quello. Sono un giocatore che lavora per la squadra, che segni io o un altro non cambia molto, l’importante è vincere. L’anno scorso abbiamo attraversato una stagione difficile dopo il lockdown, quest’anno siamo sulla buona strada. Giocare l’Europeo in estate sarà una bella cosa, mi piace tantissimo giocare con la Svezia e se verrà Ibra saremo più forti. Non vedo l’ora di ritrovare i tifosi allo stadio, ci danno tanta forza e ci incitano sempre. Sono il nostro dodicesimo uomo e giocare in uno stadio pieno è certamente più bello”.