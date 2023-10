Ekdal: “Incontrerò lo Spezia per capire come mai gioco poco”

Dal ritiro della sua Nazionale, il centrocampista svedese, in forza allo Spezia, Albin Ekdal, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul suo poco utilizzo allo Spezia in Serie B: “Al mio rientro dalla pausa per le nazionali incontrerò la società per capire il motivo per cui gioco così poco. Andare in nazionale mi aiuta a essere più contento, là non vivo una situazione da sogno per tante ragioni. Non ho ancora parlato di questo con la società. Ma, senza entrare nei dettagli, ritengo che avrei potuto giocare di più. Non sono stato tra i titolari quanto avrei desiderato. E’ semplice, tutti vogliono giocare. Non sono mai stato tanto in panchina in carriera, non è divertente incominciare quando hai 34 anni”.

Foto: twitter personale