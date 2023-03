Eintracht, vietata la trasferta a Napoli. Reschke: “Situazione inaccettabile. Le autorità hanno avuto 4 mesi per organizzarsi”

Ufficiale: vietata la trasferta di Napoli per i tifosi dell’Eintracht Francorte. A seguito della decisione è arrivata la reazione del club tedesco, affidata alle parole di uno dei membri del consiglio di ammistrazione del club, Philipp Reschke: “Situazione inaccettabile e difficile da credere, le autorità hanno avuto quattro mesi di tempo per risolvere la vicenda”.

Poi prosegue: “Divieto di vendita ai nostri tifosi? Non è una scoperta nuova dall’oggi al domani, ma era chiaro dal giorno del sorteggio che fosse una partita considerata a rischio. Le autorità di sicurezza napoletane hanno avuto quattro mesi di tempo per prepararsi, ma non vogliono o non possono garantire la sicurezza intorno a questa partita in città e allo stadio. Si tratta di un fatto inaccettabile e difficile da credere”.

Foto: Eintracht Instagram