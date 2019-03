Eintracht, Trapp: “Siamo convinti di passare il turno, veniamo per vincere”

Decisivo all’andata con un rigore parato a Brozovic, Kevin Trapp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter e Eintracht Francoforte: “Possiamo passare, affrontiamo una squadra di grande esperienza, ma siamo convinti di poter andare ai quarti di Europa League. Domani per noi sarà una gara speciale. Serve sicurezza, portare la partita dalla nostra parte. Abbiamo dimostrato di poter affrontare match di grande livello, con forza e intensità. Non lottiamo per il pari, vogliamo vincere”. Il portiere ex PSG parla anche dell’assenza in panchina dell’allenatore Hutter: “Non ci era ancora capitato, ma non cambierà molto. Dobbiamo fare una grande partita contro una squadra molto forte, con coraggio nel gestire la gara. Non siamo preoccupati”.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht Francoforte