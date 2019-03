Eintracht, parla Hutter: “L’Inter non è solo Icardi. Spalletti ha dimostrato che…”

Adi Hutter, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della gara di Europa League contro l’Inter: “Icardi? E’ ovviamente un giocatore che farebbe bene a qualsiasi squadra, ha segnato 29 gol l’anno scorso in campionato ed è un centravanti di livello mondiale. Ma ridurre l’Inter a Icardi sarebbe completamente sbagliato. Spalletti può contare su un’alta qualità in tutte le parti del campo e lo ha dimostrato nel gruppo di Champions, dove se la sono giocata con Barcellona e Tottenham. Il campionato italiano? Dopo alcuni problemi, la Serie A ha fatto molto bene negli ultimi anni a livello internazionale, in particolare la Juventus con due finali in Champions League, ma anche il Napoli con molte buone prestazioni e la Roma con la semifinale della Champions lo scorso anno lo confermano”.

Foto: sito ufficiale Eintracht