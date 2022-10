Eintracht, Krosche: “Champions? Vogliamo passare il turno. Prima vinciamo con il Marsiglia”

Si entra nella settimana della Champions League e in casa Eintracht, dopo la vittoria contro il Borussia Mönchengladbach, si pensa già alla sfida di mercoledì, infatti contro il Marsiglia, decisiva per le ambizioni dei tedeschi in Champions League. Lo ha ricordato il direttore sportivo Markus Krosche ai media tedeschi: “Sarà una lotta dura, proprio come all’andata. Ma vogliamo vincere la partita per avere un’ottima posizione e giocarci tutto all’ultima giornata”.

Foto: Twitter Eintracht