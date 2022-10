Eintracht, Glasner: “Ci siamo preparati bene. Ci sarà una grande atmosfera allo stadio”

Interessante sfida domani fra l’Eintracht Francoforte di Oliver Glasner e il Tottenham di Antonio Conte, valida per la terza giornata di Champions League. Di seguito le parole, in conferenza stampa, del tecnico tedesco: “Ci siamo preparati bene, abbiamo mostrato ai ragazzi numerosi video. Ci aspettiamo come sempre una grande atmosfera allo stadio e presumo che sarà un’altra grande notte. Entrambe le squadre sono in buona forma e con gli stessi punti”.

