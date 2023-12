Eintracht Francoforte, sempre più Van de beek

Donny Van de Beek potrebbe salutare ben presto il Manchester United. L’olandese passerà in prestito all’Eintracht Francoforte nella prossima sessione di calciomercato invernale, che aprirà il 1 gennaio 2024. A riferire del trasferimento del centrocampista in Bundesliga è il quotidiano tedesco Bild, che sottolinea come sono già state fissate le visite mediche. In questa stagione, il centrocampista olandese ha visto il campo solamente per 21 minuti, solo 2′ in Premier League.

Foto: Instagram Van de Beek