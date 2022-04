Eintracht Francoforte salvo, scatta il riscatto di Hauge: 10 milioni al Milan

Jens Petter Hauge, norvegese in forza all’Eintracht Francoforte, è stato riscattato dal Milan per 8 milioni più 2 di bonus (e altri due di prestito oneroso già versati in estate). I rossoneri manterranno anche il 15% sulla futura rivendita, più altri 3 milioni di bonus ancora da raggiungere. L’accordo prevedeva il riscatto obbligatorio a salvezza raggiunta, raggiunto con ampio anticipo.

FOTO: Twitter Eintracht