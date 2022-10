L’Inter ha reso ufficialmente nota la terza maglia, tutta ingiallo, dopo dieci giornate di campionato. Di rilievo i testimonial scelti per sponsorizzarla, ovvero Skriniar, Dimarco e Calhanoglu. Il comunicato nerazzurro su Twitter: “Creata per la nostra community, per Milano. Giallo, un colore che è parte della nostra storia”.

Foto: Twitter Inter