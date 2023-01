Ehizibue al fotofinish: colpo Udinese, la Samp sempre più nei guai

L’Udinese ha espugnato Genova all’87 con un gol di Ehizibue dopo una grave disattenzione della difesa di Stankovic, in modo particolare da Winks che ha servito un assist involontario. La Samp affonda sempre più, penultima in classifica aspettando l’impegno della Cremonese. Nel primo tempo i blucerchiati hanno avuto una buona occasione con Djuricic, nella ripresa una ancor più clamorosa con Vieira, ma la Samp ha fatto troppo poco per vincere la partita. E ha perso sia Sabiri che Colley per infortunio.

Foto: sito ufficiale Udinese