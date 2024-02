Egitto, esonerato il CT Rui Vitoria

La pessima figura in Coppa d’Africa è costata cara a Rui Vitoria che è stato esonerato dall’Egitto. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico come spiegato da un comunicato della federazione: “Ringraziamo Rui Vitoria e il suo staff. Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Egiziana di Calcio, al termine della sua riunione odierna per discutere dei resoconti tecnici e amministrativi relativi alla partecipazione della nazionale al Campionato Africano delle Nazioni 2023 in Costa d’Avorio, ha deciso di ringraziare il portoghese Rui Vitoria”.

Foto: twitter Nazionale egiziana