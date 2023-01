EFL Cup, bis del Newcastle al Leicester (2-0). Nessun problema per lo United contro il Charlton (3-0)

Manchester United e Newcastle sono le prime due semifinaliste della EFL Cup. Nessun problema a Old Trafford per i Red Devils che calano il tris al Charlton con Antony e la doppietta nei minuti di recupero firmata Rashford. I Magpies, invece, stendono per 2-0 il Leicester grazie alle reti nel secondo tempo di Burn al 60′ e di Joelinton al 72′.

Foto: Instagram Manchester United