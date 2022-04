Effetto Italiano: è cambiato il mondo della Fiorentina

Peter Krawietz, prima capo-osservatore poi Assistant Manager di Jurgen Klopp, in “Scatenate l’inferno“, un viaggio nel mondo del tecnico tedesco, ci ha regalato un’asserzione che va presa e congelata nelle menti di chi, oggi, desidera analizzare il calcio: “Ogni allenatore passa un’enorme quantità di tempo a ponderare tutti i diversi fattori in gioco – l’avversaio, le condizioni atmosferiche, eccettera – sapendo bene che il totale controllo del pallone è qualcosa di irraggiungibile; per questo, l’unica cosa che si può fare è trovare un ordine generale, un sistema di orientamento per i propri giocatori che tiri fuori il meglio della squadra. Le combinazioni efficaci, nel calcio, dipendono dal fatto che due persone abbiano la stessa idea allo stesso tempo: uno ha la palla, l’altro fa il movimento“.

L’accento, dunque, va posto sul Gioco (lettera maiuscola volutamente inserita), elemento forse intangibile ma, al contempo, presente e ardente, che guida e migliora i calciatori. Tratti distintivi che, nella vivissima Serie A con la quale stiamo convivendo, ritroviamo nella Fiorentina di Vincenzo Italiano. I numeri certificano, ma non esauriscono, la portata del lavoro dell’allenatore: +23 punti rispetto alla scorsa stagione e, a questo punto dell’annata, enormi miglioramenti sia in termini di reti segnate che subite.

Un calcio propositivo e corale: l’impianto creato da Italiano – e piacevolmente assorbito dai giocatori – ci sta donando una squadra che gioca perché sa, interpreta e incide. Costruzione qualitativa dal basso, propensione al rischio ragionato e mai forzato, giocate, occupazione degli spazi liberi generati dai movimenti senza lasciarsi ingabbiare dal ruolo. La gestione del pallone è uno degli strumenti (la Viola è terza per percentuale media di possesso palla) e, in quanto tale, viene modulato in base alla situazione: si consolida quando l’avversario attende, mentre si accelera la verticalità quando si aprono spazi. Una squadra moderna, coraggiosa, dall’elevato indice estetico e tanto efficace: questa è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, alba che sta dissolvendo una notte durata troppo.

Foto: Twitter Fiorentina