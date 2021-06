Effetto Bielsa sulla Nazionale inglese, il “suo” Phillips assoluto protagonista in Inghilterra-Croazia

Nella partita Inghilterra-Croazia si è fatto particolarmente vedere il centrocampista Kalvin Phillips del Leeds. Praticamente plasmato dal ‘Loco’ Bielsa e utilizzato da Southgate nella Nazionale. Messo come mezzala Phillips contro la Croazia ha fatto da tuttocampista sfruttando i movimenti e i tempi che Bielsa gli ha insegnato in questi due anni al Leeds. Il gol di Sterling è proprio un’azione tipica del Leeds con l’attacco alla profondità improivvisa, proprio di Phillips, e poi la giocata e il taglio dentro per l’attaccante, Sterling, che ha sfruttato l’occasione per il gol del vantaggio. Questa Nazionale inglese, oltre i tanti talenti, ha anche un po’ di “pazzia” di Bielsa.

Foto: Twitter euro 2020