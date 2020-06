Il suo nome è Eduardo Quaresma, ha solo 18 anni, ma fa già parlare di se in Portogallo e non solo. E’ una delle migliori promesse del calcio lusitano, tanto che sembra esser già finito nel mirino di diverse big europee.

Nato a Barreiro il 2 marzo del 2002, ha iniziato a giocare a calcio in un club locale dove è rimasto fino al 2011, prima di passare allo Sporting Lisbona, che da sempre ha dimostrato abilità nello scovare talenti: Ricardo Quaresma, Semedo e Cristiano Ronaldo solo per citarne alcuni provengono proprio dalla cantera portoghese.

La squadra con sede a Lisbona non vuole perdere l’opportunità di un elevato guadagno mediante una sua cessione, e proprio per questo, sarebbe vicina a blindare la nuova promessa con un contratto fino al 2025 con ingaggio nettamente aumentato e clausola rescissoria monstre per un 18enne: 45 milioni di euro.

Eduardo Quaresma è stato probabilmente l’unico calciatore facente parte dell’Under 17 portoghese a mettersi in mostra nel corso dell’europeo di categoria, non solo fermando le avanzate avversarie, ma spiccando anche per qualità nell’impostazione dal basso. Le sue abilità non sono passate inosservate sin da piccolo, ed infatti ha collezionato anche quattro presenze con l’Under 15 e dieci con l’Under 16.

Due ulteriori caratteristiche che lo rendono decisamente interessante sono: l’essere molto abile nel gioco aereo ed essere discretamente veloce. La seconda, sopratutto, fa gola a chi lo segue, dato che difficilmente lo si supera nell’uno contro uno.

Si contraddistingue in campo come un vero e proprio leader del reparto difensivo, la sua tenacia e la sua voglia lo hanno “premiato” divenendo capitano sia nel club che nella nazionale.

Foto: Profilo Twitter Personale