Edu (ds Arsenal) accoglie Calafiori: “Tra i migliori della Serie A e della Nazionale italiana”

Il direttore sportivo dell’Arsenal, Edu accoglie Riccardo Calafiori. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club biancorosso: “È stato un grande lavoro di squadra portare a termine questo trasferimento e diamo il benvenuto a Riccardo nella nostra famiglia.

Abbiamo individuato Riccardo come parte della nostra strategia di acquisto di giocatori che si adattano al nostro profilo e che rafforzeranno la nostra rosa per competere ai massimi livelli. Ha 22 anni, ma porta con sé qualità ed esperienza. Crescerà rapidamente come giocatore dell’Arsenal. Riccardo ha sempre dimostrato la sua qualità per il suo club e per il suo Paese. È stato uno dei migliori giocatori della Serie A nella scorsa stagione e ha fornito ottime prestazioni per l’Italia agli Europei di quest’estate. Mikel e i nostri allenatori sono entusiasti di iniziare a lavorare con Riccardo e tutti noi non vediamo l’ora di vederlo con la nostra maglia”.

Foto: sito Arsenal